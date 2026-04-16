Франція та Австрія приєднались до Спецтрибуналу зі злочинів РФ проти України. Необхідна кількість для офіційного запуску трибуналу набралася

До Спеціального трибуналу, який розслідуватиме злочин агресії Росії проти України, приєднались ще дві країни — Франція та Австрія.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Таким чином загальна кількість країн зросла до 20, що дозволить внести документ про юридичне оформлення трибуналу на голосування Комітету міністрів Ради Європи у травні (воно пройде у Молдові).

Франція доєдналася до Розширеної часткової угоди про Спецтрибунал 15 квітня, Австрія — 16 квітня. Серед країн, які приєднались до трибуналу, 19 — держави-члени Ради Європи.