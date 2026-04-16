Трамп анонсував прямі переговори лідерів Ізраїлю та Лівану — перші за 34 роки

Президент США Дональд Трамп заявив, що лідери Ізраїлю та Лівану проведуть мирні переговори — вперше за 34 роки.

Про це 16 квітня він написав у себе в соцмережі Truth Social.

«Намагаємося створити трохи перепочинку у відносинах між Ізраїлем і Ліваном. Їхні лідери не спілкувалися вже дуже давно — аж 34 роки. Завтра це станеться. Чудово!» — йдеться у дописі Трампа.

Він не назвав імен лідерів. Проте ізраїльський чиновник розповів CNN, що у переговорах візьмуть участь премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та президент Лівану Джозеф Аун.

Представники цих двох країн вже зустрічалися цього тижня у США, але бойові дії між Ізраїлем та «Хезболлою» — проіранським угрупованням на території Лівану — тривають досі. Тож сьогодні премʼєр Ізраїлю хоче обговорити можливе припинення вогню з Ліваном, каже джерело CNN.

Водночас, як пише AFP з посиланням на власне джерело, влада Лівану не знає про можливі контакти з Ізраїлем.

Ізраїль заявляв, що основною метою переговорів з Ліваном є повне роззброєння «Хезболли» та побудова стабільних міждержавних відносин. Ліван вимагає припинити вогонь та допомогти подолати гуманітарну кризу.

За результатами минулих переговорів представників двох країн за посередництва США сторони погодилися розпочати прямі переговори, але час і місце не визначили. Водночас речник Держдепартаменту США Томмі Пігготт після переговорів заявив, що Ізраїль і Ліван погодилися працювати над зменшенням впливу «Хезболли». А США «підтвердили підтримку права Ізраїлю на самооборону» від атак «Хезболли».

Варто зазначити, що дипломатичних відносин між Ліваном та Ізраїлем немає, а останні прямі переговори на високому рівні відбулися у 1993 році.