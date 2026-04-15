В Україні впроваджують новий вид підрозділів — дроново-штурмові

У Силах оброни України впроваджують новий вид підрозділів — дроново-штурмові. Це називають новою моделлю ведення війни.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Нові підрозділи обʼєднують повітряні дрони й наземні роботизовані комплекси (НРК) в єдину систему з піхотою. У Міноборони зазначають, що вони вже показали результат на південному напрямку — завдяки дроново-штурмовим підрозділам звільнили багато території.