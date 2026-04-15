Новини

В Україні впроваджують новий вид підрозділів — дроново-штурмові

Автор:
Олександр Булін
Дата:

У Силах оброни України впроваджують новий вид підрозділів — дроново-штурмові. Це називають новою моделлю ведення війни.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Нові підрозділи обʼєднують повітряні дрони й наземні роботизовані комплекси (НРК) в єдину систему з піхотою. У Міноборони зазначають, що вони вже показали результат на південному напрямку — завдяки дроново-штурмовим підрозділам звільнили багато території.

  • 5 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що від початку контрнаступу на Олександрівському напрямку в січні українські бійці звільнили 480 км² землі.
  • 13 квітня президент Володимир Зеленський розповів, що вперше за час війни українські військові взяли ворожу позицію лише дронами і НРК. Росіяни здалися в полон без участі української піхоти.