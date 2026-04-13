Зеленський: Вперше в історії війни українські війська взяли позицію росіян лише безпілотними платформами

Українські війська вперше за час повномасштабної війни взяли ворожу позицію лише дронами та наземними роботизованими станціями (НРК). Росіяни здалися в полон без участі української піхоти.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у відеопривітанні працівників оборонно-промислового комплексу України.

Він додав, що лише за три місяці українські наземні роботизовані станції виконали більш як 22 тисячі місій. Це такі НРК — «Ратель», «Терміт», «Ардал», «Рись», «Змій», «Протектор», «Воля» та інші.

«Інакше кажучи, більше ніж 22 тисячі разів збережено життя — у найбільш небезпечні зони замість воїна йшов робот. Це про високі технології на захисті найвищої цінності — життя людини, — зазначив президент.

У відеопривітанні Зеленський показав зразки української зброї, зокрема дрони та ракети, серед яких «Фламінго». Він наголосив, що наразі Україна — серед лідерів у розвитку безпекових технологій, а її військова експертиза — «найбільш бажаний товар для десятків країн світу».

Президент також заявив, що цього тижня відбудуться перемовини з європейськими партнерами про створення спільної системи захисту неба.

«Або Україна стане невіддільною частиною європейської безпекової системи, або дехто в Європі ризикує стати частиною руского міра», — сказав президент.