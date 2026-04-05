Сирський: З початку контрнаступу на півдні українські війська звільнили 12 населених пунктів — це 480 км² території

З початку наступальної операції на Олександрівському напрямку наприкінці січня українські військові вже відновили контроль над 480 км² території.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Наразі українські військові контролюють вісім населених пунктів на Дніпропетровщині та чотири — у Запорізькій області.

Водночас російські війська не відмовляються від подальшого проведення наступальних дій і перегруповують свої сили, попри значні втрати в особовому складі та військовій техніці. Лише за минулий тиждень на Олександрівському напрямку зафіксували 64 атаки армії РФ.

За словами головкома, мета росіян — захопити більше української території та створити «буферну зону» на Дніпропетровщині. Натомість Сили оборони України послідовно і стійко провадять активну оборону, знищують ворожий особовий склад, озброєння та військову техніку.

Окремо після поїздки на Покровський напрямок Сирський віддав розпорядження про додаткове забезпечення боєприпасами та іншими матеріально-технічними засобами українських сил на Донеччині для посилення вогневої потужності частин.