Сирський: З початку контрнаступу на півдні українські війська звільнили 12 населених пунктів — це 480 км² території

З початку наступальної операції на Олександрівському напрямку наприкінці січня українські військові вже відновили контроль над 480 км² території.
Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Наразі українські військові контролюють вісім населених пунктів на Дніпропетровщині та чотири — у Запорізькій області.
Водночас російські війська не відмовляються від подальшого проведення наступальних дій і перегруповують свої сили, попри значні втрати в особовому складі та військовій техніці. Лише за минулий тиждень на Олександрівському напрямку зафіксували 64 атаки армії РФ.
За словами головкома, мета росіян — захопити більше української території та створити «буферну зону» на Дніпропетровщині. Натомість Сили оборони України послідовно і стійко провадять активну оборону, знищують ворожий особовий склад, озброєння та військову техніку.
Окремо після поїздки на Покровський напрямок Сирський віддав розпорядження про додаткове забезпечення боєприпасами та іншими матеріально-технічними засобами українських сил на Донеччині для посилення вогневої потужності частин.
- На початку березня головком розповів, що в лютому цього року українські бійці відновили контроль над більшою територією, ніж захопила російська армія — вперше з часів Курської наступальної операції 2024 року.