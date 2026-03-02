Сирський: У лютому українські військові відновили контроль над більшою територією, ніж захопила Росія

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що в лютому цього року українські бійці відновили контроль над більшою територією, ніж захопила російська армія. Це вперше з часів Курської наступальної операції.

Про це Сирський написав у соцмережах.

Він розповів, що за три місяці зими Росія втратила 92 850 своїх військових убитими і пораненими — понад 1 000 людей щодня. Також за цей час у росіян поменшало на 322 танки, пʼять літаків, майже 3 000 артсистем, один гелікоптер та купу іншої техніки.

Тим часом українські бійці активно працюють на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, посилюють контроль над Куп’янськом і продовжують стримувати росіян в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

Десантно-штурмові війська 2 березня заявили, що із початку наступальної операції на Олександрівському напрямку наприкінці січня звільнили вже девʼять населених пунктів, ще три — зачистили від росіян.

«У ході операції здійснюється планомірне та рішуче витіснення противника з укріплених позицій. Точковими й масованими ударами знищується жива сила, озброєння, військова й спеціальна техніка окупантів», — зазначили українські військові.

За час операції російська армія втратила 6 537 своїх солдатів, понад 4 000 з них — назавжди. 15 військових взяли в полон.