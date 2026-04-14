«Думав, що вона смілива, але помилявся». Трамп розкритикував премʼєрку Італії Мелоні, яка заступилася за Папу Римського

Президент США Дональд Трамп розкритикував премʼєрку Італії Джорджу Мелоні через її позицію стосовно війни в Ірані та заявив, що «помилявся» щодо неї.

Про це Трамп сказав в інтервʼю італійській газеті Corriere della Serа.

Мелоні, яку президент США вважав однією зі своїх союзниць у Європі, назвала «неприйнятними» слова Трампа про Папу Льва XIV — він назвав понтифіка «слабким у питаннях злочинності та жахливим у зовнішній політиці» за те, що той засудив війну в Ірані й закликав до мирних переговорів.

Президент США додав, що Лев очолив церкву «лише тому, що він американець і вони думали, що це найкращий спосіб взаємодіяти з президентом Дональдом Трампом». Після цього він опублікував фото, згенероване ШІ, де постав в образі Ісуса, який зцілює хворих, але після критики видалив його.

Тепер Трамп критикує і премʼєрку Італії, яка відмовилася долучатися до операції США та Ізраїлю проти Ірану.

«Це вона неприйнятна, бо їй байдуже, чи має Іран ядерну зброю, і він би знищив Італію за дві хвилини, якби мав таку можливість. [...] Я шокований нею. Я думав, що вона смілива, але я помилявся», — сказав президент США.

Він знову повторив, що Європа «руйнує себе зсередини» своєю імміграційною та енергетичною політикою.

«Вони платять найвищі ціни на енергоносії у світі та навіть не готові боротися за Ормузьку протоку, звідки вони їх отримують. Вони розраховують на Дональда Трампа», — сказав президент США.

Також Трамп прокоментував поразку Віктора Орбана на парламентських виборах в Угорщині. На запитання, чи розчарований він, Трамп відповів: «Це були не мої вибори, але він був моїм другом, гарною людиною, він добре впорався з імміграцією. Він не дозволив людям приїхати та зруйнувати його країну, як це сталося в Італії».