Трамп видалив згенероване ШІ фото себе у вигляді Ісуса після хейту в соцмережах. Думав, що то образ лікаря (доповнено)

Президент США Дональд Трамп видалив згенероване штучним інтелектом фото себе у вигляді Ісуса, який зцілює людей, із соцмережі Truth Social.

На це звернуло увагу The Guardian.

Під публікацією коментатори називали Трампа богохульником, хворим, антихристом. Обурення фотографією висловлювали й відомі медіадіячі, зокрема прихильники президента США.

Наприклад, ведуча Fox News і консервативна коментаторка Райлі Гейнс написала, що Трампу не завадило б «трохи смирення». А журналістка консервативної газети Daily Wire Меган Бешем назвала допис Трампа «обурливим богохульством» і закликала його «негайно перепросити американський народ, а потім Бога».

«Я не знаю, чи президент вважав це жартом, чи він перебуває під впливом якихось речовин, чи як ще він може це пояснити», — написала Бешем.

Ізабель Браун, ведуча того ж видання, назвала зображення «огидним і неприйнятним».

Згодом у розмові з журналістами Трамп підтвердив, що сам опублікував допис зі згенерованим фото в Truth Social. Але, за його словами, він думав, що зображений на картинці в образі працівника Червоного Хреста, а не Ісуса.

«Я розмістив фото. Це було пов’язано із Червоним Хрестом, як працівник Червоного Хреста. Я думав, що це був я в ролі лікаря, який робить людей здоровішими. І я, справді, роблю їх здоровішими», — сказав Трамп.

Водночас він розкритикував медіа за «фейкові новини», що перекрутили зміст зображення.

Пост Дональда Трампа зʼявився через тиждень після Великодня, яке католики відзначали 5 квітня, і на ранок Великодня в православних. А також після того, як Трамп розкритикував Папу Льва XIV, який виступив проти війни в Ірані. 11 квітня під час вечірньої молитви він заявив, що війну на Близькому Сході підживлює «ілюзія всемогутності», та закликав до мирних переговорів.

Трамп відмовився вибачатися перед Папою Римським Левом XIV, заявивши, що понтифік «дуже слабкий щодо злочинності та інших речей».