Брітні Спірс потрапила до рехабу. Кілька тижнів тому її арештували за водіння пʼяною та під наркотиками

Співачка Брітні Спірс лягла в реабілітаційний центр для наркозалежних. Місяць тому її затримали через підозру, що вона вела авто пʼяною та під наркотиками.

Про це представник Спірс підтвердив у коментарі The Associated Press.

5 березня офіцери каліфорнійської поліції отримали повідомлення про BMW, який рухався швидко та хаотично автострадою в окрузі Вентура поблизу межі з округом Лос-Анджелес.

Спірс, яка живе в цьому районі, пройшла низку польових тестів на тверезість, після чого її затримали за підозрою у керуванні автомобілем під алкоголем та наркотиками. Її доставили до окружної в’язниці та відпустили за кілька годин.

23 березня слідчі передали справу до прокуратури округу Вентура, яка до засідання 4 травня має вирішити, чи висувати співачці звинувачення. Тоді представник Спірс назвав її дії «абсолютно неприйнятними» і зазначив, що це може стати «першим кроком до давно необхідних змін у житті Брітні».