У Будапешті зібралося понад 100 тисяч людей на антиурядовому концерті перед виборами

У Будапешті понад 100 тисяч людей прийшли на масштабний антиурядовий концерт напередодні парламентських виборів в Угорщині.

Про це повідомляє Associated Press.

На площі Героїв відбувся майже семигодинний концерт, у якому взяли участь близько 50 гуртів і виконавців. Подію організував «Рух громадянського опору». Вони назвали її «зламом системи» і закликали угорців прийти на вибори та проголосувати проти чинної влади.

Під час виступів звучала критика уряду прем’єра Віктора Орбана. Організатори заявили: хочуть показати виборцям, що «епоха безкарності закінчується».

Учасники акції, серед яких було багато молоді, скандували антиурядові гасла. Зокрема, «Ruszkik haza!» («Росіяни — додому!») — гасло, відоме ще з часів Угорської революції 1956 року. Воно знову стало популярним на тлі зближення уряду Угорщини з Москвою.

Що відомо про вибори в Угорщині

Парламентські вибори в Угорщині почнуться 12 квітня. Соціологічні опитування та прогнози аналітиків свідчать, що вперше за 16 років Орбан може втратити владу. Цей політик відомий своїми проросійськими поглядами та блокуванням членства України в ЄС.

WP з посиланням на джерела писала, що Служба зовнішньої розвідки Росії пропонувала Орбану інсценувати замах на нього, щоб підняти рейтинг напередодні виборів.

Президент США Дональд Трамп публічно закликав угорців голосувати за премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана на парламентських виборах 12 квітня.

Партію «Тиса» очолює ексурядовець Петер Мадяр — головний конкурент Орбана. Він заявляє, що в разі перемоги його політична сила боротиметься з корупцією, спробує розморозити мільярди євро допомоги від ЄС і зміцнить курс країни на співпрацю з ЄС та НАТО.

В Угорщині більшість депутатів обирається в округах (прямим голосуванням за кандидата), а частина — за партійними списками. Особливість у тому, що сільські округи зазвичай менші за міські за кількістю виборців, тому голос села «важить» більше. Через це партія Орбана може отримати додаткову перевагу, бо її більше підтримують у селах.