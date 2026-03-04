Опитування: Опозиційна партія «Тиса» випереджає «Фідес» Орбана за місяць до виборів в Угорщині

В Угорщині опозиційна партія «Тиса» випереджає правлячу партію «Фідес» прем’єр-міністра Віктора Орбана за місяць до парламентських виборів.

Про це свідчать результати двох соціологічних опитувань, передає Reuters.

За даними опитування компанії Závecz Research, проведеного 22—28 лютого, серед виборців, які вже визначилися, 50% підтримують «Тису», а 38% — «Фідес». Таким чином відрив опозиційної партії зріс до 12% — у січні він становив 10%.

Якщо враховувати всіх опитаних, а не лише тих, хто визначився, то «Тису» підтримують 38% виборців, тоді як «Фідес» — 32%. При цьому близько 20% респондентів ще не вирішили, за кого голосуватимуть. У попередньому опитуванні таких було 23%.

Схожі результати показало дослідження інституту Publicus Institute. За його даними, серед виборців, які визначилися, 47% підтримують «Тису», а 39% — «Фідес». У порівнянні з січнем підтримка обох партій знизилася на 1%.

Обидва опитування також свідчать, що єдиною іншою політичною силою, яка може подолати 5% бар’єр і потрапити до парламенту, є ультраправа партія «Наша батьківщина».