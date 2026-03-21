WP: Російська розвідка пропонувала Орбану інсценувати замах на нього, щоб підняти рейтинг

Служба зовнішньої розвідки Росії пропонувала премʼєру Угорщини Віктору Орбану інсценувати замах на нього, щоб підняти рейтинг напередодні виборів.

Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела та внутрішній звіт російської СЗР.

Співробітники російської розвідки запропонували спосіб «фундаментально змінити всю парадигму виборчої кампанії» в Угорщині та організувати замах на Орбана

У своєму звіті вони зауважили, що такий інцидент «змістить сприйняття кампанії з раціональної сфери соціально-економічних питань на емоційну», а ключовими темами стануть «державна безпека, стабільність і захист політичної системи».

Незрозуміло, на якому етапі перебуває ця пропозиція. Речник Орбана Золтан Ковач не відповів на запит про коментар, а спікер Кремля Дмитро Пєсков назвав цю інформацію неправдивою.