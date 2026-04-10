WP: США на переговорах вимагатимуть від Ірану звільнити американців

Під час майбутніх переговорів з Іраном адміністрація президента США Дональда Трампа планує порушити питання звільнення американців, яких утримують в Ірані.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на джерела.

За даними видання, американська сторона має намір вимагати звільнення щонайменше шести громадян США. Наразі вони перебувають під вартою в Ірані, і Вашингтон вважає, що Тегеран може використовувати їх як інструмент політичного тиску.

Серед затриманих, про яких відомо WP, — Хекматі, американець іранського походження, ювелір із Нью-Йорка. Його заарештували за звинуваченням у відвідуванні Ізраїлю, хоча він заявляє, що був там за понад десять років до арешту.

Також у справі фігурує Валізаде — подвійний громадянин, який раніше працював журналістом для Radio Farda, що фінансується урядом США. Його затримали після повернення до Ірану у 2024 році, коли він відвідував літніх батьків. Згодом його засудили до 10 років ув’язнення за «співпрацю з ворожим урядом».

Адміністрація Трампа офіційно визнала обох чоловіків незаконно затриманими з політичних причин. Хекматі отримав цей статус у березні.