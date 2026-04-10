Меланія Трамп неочікувано заперечила зв’язки з Епштейном та закликала Конгрес до розслідування

Перша леді США Меланія Трамп неочікувано виступила із заявою, у якій заперечила будь-які свої зв’язки із сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Про це вона заявила під час виступу у Білому домі 9 березня.

«Брехня, яка повʼязує мене з ганебним Джеффрі Епштейном, має припинитися сьогодні», — так Трамп розпочала свій виступ.

Перша леді наголосила, що ніколи не була подругою Епштейна та не мала стосунків із ним чи його спільницею Гілейн Максвелл, а її ім’я не згадується в судових документах, показаннях чи протоколах допиту ФБР.

За її словами, вона випадково зустрічалася з ними на публічних заходах у Нью-Йорку чи Палм-Біч, оскільки там перетиналися люди з різних кіл.

«Я ніколи не дружила з Епштейном. Нас із Дональдом час від часу запрошували на ті самі вечірки, що й Епштейна, оскільки перетин соціальних кіл є поширеним явищем», — зазначила перша леді США і додала, що вона не є жертвою Епштейна.

За словми Трамп, вона не мала жодної інформації про злочини фінансиста, ніколи не відвідувала його приватний острів і не користувалася його літаком.

Також вона спростувала чутки про те, що саме Епштейн познайомив її з майбутнім чоловіком. Трамп стверджує, що зустріла Дональда на вечірці в 1998 році, тоді як з Епштейном вперше побачилася лише у 2000 році.