Politico: Угорщина уклала 12-пунктну таємну угоду з РФ перед виборами. Що в ній

Угорщина та Росія підписали таємну угоду з 12 пунктів про розширення співпраці в економіці, енергетиці та культурі напередодні парламентських виборів в Угорщині.

Про це повідомляє Politico, яке отримало документи.

Угоду підписали глава МЗС Угорщини Петер Сіярто та міністр охорони здоров’я Росії Михайло Мурашко після переговорів у Москві в грудні 2025 року.

Документ передбачає співпрацю в економіці, енергетиці, промисловості, сільському господарстві, медицині, освіті, культурі та спорті. Сторони також домовилися розвивати довгострокові відносини та «взаємовигідну співпрацю».

Окремо йдеться про намір відновити зростання торгівлі після її падіння через санкції ЄС проти Росії. Угода відкриває можливість для нових російських проєктів у сфері електроенергії та водню в Угорщині, а також збільшення співпраці у сферах нафти, газу та ядерного палива.

Крім того, Будапешт хоче, щоб в Угорщині більше викладали російську мову — для цього країна планує залучати викладачів із РФ та запускати освітні обміни.