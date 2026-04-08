Свириденко: «Укрнафта» почала знижувати ціни на пальне слідом за світовими ринками. Це мають зробити й інші компанії

З огляду на ситуацію на світових ринках нафти та нафтопродуктів в Україні очікують зниження цін на пальне. Першою почала знижувати ціни «Укрнафта».

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко за підсумками наради з головою правління «Нафтогазу» Сергієм Корецьким.

«Фіксуємо зниження котирувань на основних біржах, що має безпосередньо впливати на ціни на пальне в Україні. Державна мережа АЗК «Укрнафта» вже відреагувала та розпочала зниження цін», — заявила премʼєрка.

За її словами, при збереженні поточної динаміки у світі це зниження цін може стати більш відчутним. Аналогічної реакції очікують від інших учасників ринку.

Свириденко також запевнила, що дефіциту пального в Україні немає — у березні зафіксували рекордні за 5 років обсяги поставок. Таку динаміку планують зберегти й у квітні.