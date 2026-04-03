Ще сім викрадених Росією українських дітей повернуться додому. Цьому посприяла Меланія Трамп

Перша леді США Меланія Трамп уже вчетверте посприяла поверненню додому українських дітей, яких викрала Росія.

Про це 2 квітня повідомили у Білому домі.

Шестеро українських дітей, які зараз перебувають на території РФ, невдовзі повернуться до України. Ще одна дитина буде вдома пізніше у квітні.

«Возз’єднання дітей з їхніми близькими в цьому регіоні світу залишається одним із найважливіших глобальних питань сьогодення. Я заохочую, щоб обидві сторони залишалися відданими постійній співпраці, ставлячи безпеку та добробут дітей вище за цю жахливу війну», — заявила перша леді США Меланія Трамп.

У Білому домі додали, що Меланія Трамп і її представник продовжують співпрацювати з Росією та Україною, щоб знайти викрадених дітей та сприяти їхньому возз’єднанню із сім’ями.