Квитки на поїзд у спецвагони для людей з інвалідністю тепер можна купити онлайн

З 1 квітня люди з інвалідністю зможуть купити квитки у спеціальне купе онлайн — без потреби візиту на вокзал. Раніше для цього треба було їхати на вокзал.

Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

Щоб придбати квиток, потрібно оновити застосунок «Укрзалізниці», обрати «Додати пільгу», ввести номер посвідчення та за потреби ввімкнути позначку «Людина на кріслі колісному».

Це дасть доступ до місць у спецкупе, облаштованих для людей на кріслах колісних чи милицях, із порушеннями опорно-рухового апарату чи протезами.

Зараз «Укрзалізниця» має 54 вагони з інклюзивними купе та окремий вагон, розрахований на вісім людей, що користуються кріслом колісним чи милицями.

Автор: Вероніка Довганюк