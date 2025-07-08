Новини

«Укрзалізниця» запустила перший безбарʼєрний вагон для людей на кріслах колісних. Як він виглядає

Автор:
Ольга Березюк
Дата:

«Укрзалізниця» завершила модернізацію першого безбарʼєрного вагона, повністю адаптованого для подорожей пасажирів на кріслах колісних.

Про це пише пресслужба перевізника.

Цей вагон — експериментальний, він буде доступний за запитом організацій через сервіс замовлення групових квитків на сайті або в застосунку «Укрзалізниці».

Вагон повністю перебудували, враховуючи потреби пасажирів на кріслі колісному:

  • чотири збільшені купе: кожне розраховане на двох пасажирів з інвалідністю та двох супроводжуючих;
  • комбінований формат: якщо вагон не заброньовано для спецперевезень, кожне купе може вміщувати до шести пасажирів.
1 7

Інклюзивні рішення:

  • електропідйомник з можливістю навантаження до 300 кг;
  • збільшена ширина дверей та коридору для вільного пересування на кріслі колісному;
  • навігація шрифтом Брайля та контрастне маркування;
  • великогабаритна вбиральня з душем, SOS-кнопкою, тримачем для милиць, сповивальним столиком і дитячим кріслом з ременями;
  • індикатор зайнятості вбиральні;
  • індивідуальні розетки з USB і Type-C;
  • місця з можливістю регулювання кута нахилу спинки;
  • окреме керування освітленням у купе й індивідуально біля місця пасажира;
  • відеоспостереження в окремих зонах вагону.

Перед початком модернізації команда «Укрзалізниці» проводила зустрічі з організаціями, що спеціалізуються на допомозі людям з інвалідністю.