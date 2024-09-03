«Укрзалізниця» створила мапу безбарʼєрності вокзалів

«Укрзалізниця» та громадська організація «ЛУН Місто» створили мапу безбарʼєрності вокзалів України.

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Відтепер пасажири зможуть перевіряти доступність локацій на вокзалі, а завдяки 3D-моделям — роздивитися вхід, відповідну інфраструктуру та колії заздалегідь, щоб обрати зручні варіанти маршруту.

На мапі безбарʼєрності вже можна знайти інформацію про 12 вокзалів України — Києва, Львова, Одеси, Дніпра, Харкова, Сум, Івано-Франківська, Полтави, Запоріжжя, Ужгорода, Рівного, Вінниці. Вокзали інших міст додаватимуть поступово.

Знайти мапу можна за посиланням або в застосунку «Укрзалізниці».

Раніше «Укрзалізниця» анонсувала створення унікального інклюзивного вагона для групових перевезень пасажирів, які користуються кріслом колісним. Вона також адаптувала застосунок для людей з порушеннями зору.