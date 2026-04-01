Українські війська вдарили по заводу в РФ, що виробляє деталі для крилатих ракет

Українські війська вдарили по заводу «Стріла» в Брянській області РФ, що виробляє деталі для крилатих ракет.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Також під удар потрапили:

пункти управління дронами в районах Залізничного та Долинки (Запорізька область);

командно-спостережний пункт біля Успенівки (Дніпропетровщина);

позиції росіян поблизу Соснівки та склад у районі Якимівки (Запорізька область);

озброєння і техніка росіян в Новосвітлівці на ТОТ Луганщини.

За останній тиждень Україна щонайменше чотири рази била по російській нафтовій інфраструктурі в Ленінградській області. Під атаками був порт Усть-Луга, порт Приморськ і Кириський нафтопереробний завод. Під час цих ударів українські дрони залітали на територію Литви, Латвії та Естонії (в Естонії дрон влучив у димар електростанції). Влада цих країн поклала відповідальність за інциденти на Росію та російську агресію проти України.