Іспанія закриває повітряний простір для американських літаків, що беруть участь у війні в Ірані

Іспанія закрила свій повітряний простір для літаків США, задіяних в атаках на Іран.

Про це заявила міністерка оборони Маргарита Роблес, передає BBC.

«Ми не дозволимо використовувати бази «Морон» і «Рота» для будь-яких дій, пов’язаних із війною проти Ірану», — сказала вона, додавши, що про це від початку повідомили американському уряду.

Голова МЗС Хосе Мануель Альбарес пояснив, що мета — «не робити нічого, що могло б сприяти ескалації».

США поки не коментували, але раніше американський президент Дональд Трамп погрожував Іспанії повним торговельним ембарго через її позицію.

Прем’єр Педро Санчес від початку війни наприкінці лютого активно критикує удари США та Ізраїлю по Ірану, називаючи їх «безрозсудними» і «незаконними». Ще на початку березня Іспанія відмовила США у використанні спільних баз у Роті та Мороні (Андалусія), а також відхилила всі польоти, пов’язані з операціями проти Ірану, включно із заправниками.

Частина американських бомбардувальників розміщена на базі «Ферфорд» у Великій Британії, тому їм доведеться оминати Іспанію — летіти через Атлантику або Францію. Проліт через іспанський повітряний простір або посадка можливі лише в екстрених випадках.

Іран, своєю чергою, заявив, що готовий розглянути запити Мадриду щодо транзиту через Ормузьку протоку, оскільки Іспанія «віддана міжнародному праву».

Війна на Близькому Сході

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців. Нового аятолу обрали 8 березня, ним став Моджтаба Хаменеї — син загиблого Алі Хаменеї.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати американські бази в Бахрейні, Катарі, Кувейті та ОАЕ й бити ракетами по Ізраїлю. Деякі іранські дрони й ракети влучають по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн.

Через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою. Це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який з’єднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходить близько п’ятої частини світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня. Ринки відреагували на це миттєво: нафта, газ і дорогоцінні метали зросли в ціні.

Зокрема, 9 березня світові ціни на нафту перевищили $100 за барель уперше майже за чотири роки.

Щоб стримати ціни, Міжнародне енергетичне агентство вирішило вивільнити 400 мільйонів барелів нафти, а США планують випустити 172 мільйони барелів нафти зі свого стратегічного резерву. 12 березня США на 30 днів скасували санкції на купівлю російської нафти, яка застрягла в морі, а за тиждень дозвіл дали й для іранської нафти.