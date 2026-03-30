Капітана судна російського тіньового флоту засудили до року тюрми у Франції. Проте раніше його відпустили з-під варти

Французький суд заочно присудив рік позбавлення волі і видав ордер на арешт капітана танкера російського тіньового флоту Feniks китайця Чень Чжанцзе. Його засуддили за невиконання наказу зупинити судно. Також суд зобовʼязав Чжанцзе сплатити штраф €150 тисяч.

Про це пише Le Monde.

У вересні французький Військово-морський флот затримав танкер, що на той час носив назву Boracay — екіпаж не надав доказів національності судна та не виконав наказів. Тоді затримали капітана Чень Чжанзе і старшого помічника, проте Associated Press писало, що їх за кілька днів звільнили з-під варти, а судно відпустили — воно відновило рейс. Старшому помічнику не висунули звинувачень, капітана Чень Чжанцнзе заочно судили в лютому. За даними порталу Vessel Finder Boracay тепер ходить під назвою Feniks та прапором Росії.

Agence France-Presse з посиланням на поінформоване французьке джерело та адвоката капітана писало, що на борту були двоє співробітників російської приватної охоронної компанії Moran Security Group. Джерело заявило, що вони збирали розвідувальну інформацію, а один з них — колишній поліцейський, що раніше працював у «ПВК Вагнера».

Також AFP писало, що це судно було біля берегів Данії з 22 по 25 вересня — саме тоді над країною, зокрема і над її військовими обʼєктами, помічали невідомі дрони.