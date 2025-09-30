Франція затримала нафтовий танкер із тіньового флоту РФ

Судно перебуває під санкціями Великої Британії та Європейського Союзу проти Росії. На початку 2025 року його затримували в Естонії — у той час воно мало назву Kiwala. Тоді естонські ВМС виявили 40 недоліків, зокрема рух без дійсного прапора країни. Після того як судно усунуло ці порушення, естонська влада його відпустила.

Французький Військово-морський флот 30 вересня заявив, що влада розслідує можливе порушення правил нафтового танкера Boracay. Його підозрюють у приналежності до російського тіньового флоту.

Прокурор Бресту повідомив Reuters, що розслідування розпочали після того, як екіпаж не надав доказів національності судна та не виконав наказів. Згідно з даними MarineTraffic, танкер із сирою нафтою вийшов з російського порту Приморськ 20 вересня. Він пройшов через Балтійське море та північніше Данії, перш ніж увійти до Північного моря та пройти на захід через Ла-Манш.

Дані відстеження суден показують, що танкер, побудований у 2007 році, перебував під супроводом французького військового корабля після того, як він обійшов північно-західний берег Франції, а потім змінив курс і попрямував на схід до французького узбережжя. Наразі він стоїть на якорі поблизу Сен-Назера на північно-західному узбережжі Франції.

Велика Британія та ЄС запровадили окремі санкції проти танкера в жовтні 2024 року і в лютому 2025-го. ЄС заявив, що судно було повʼязане з транспортуванням російської сирої нафти та нафтопродуктів, «практикуючи при цьому незаконну та високоризикову судноплавну практику».

Велика Британія заявила, що судно було «задіяне в діяльності, метою або наслідком якої є дестабілізація України […] або отримання вигоди від уряду Росії чи його підтримка» під час транспортування нафти або нафтопродуктів російського походження до третьої країни.

Що відомо про тіньовий флот РФ

На початку грудня 2022 року члени «Великої сімки», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. Із 5 лютого 2023 року ці країни ввели цінову стелю на російські нафтопродукти: $100 — для дизельного пального, $45 — для різних мастил.

Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот. Це флот старих танкерів, які вимикають маячки, щоб їх не бачили системи стеження. Оперує цими танкерами здебільшого російська державна компанія «Совкомфлот».

За підрахунками The Guardian від вересня 2023 року, тіньовий флот Росії налічує приблизно 600 суден, які забезпечують 70% російського нафтового експорту і приблизно 10% світового флоту «мокрих вантажів». З його допомогою РФ транспортує майже 1,7 мільйона барелів нафти на день, що дає великі прибутки Кремлю.

У 18-му пакеті санкцій ЄС, який ухвалили 18 липня цього року, блок знизив ціни на російську нафту до $45 за барель. До рішення також приєдналась Велика Британія.