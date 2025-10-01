Медіа: Затриманий біля Франції танкер тіньового флоту РФ підозрюють у запуску дронів над Данією

Танкер тіньового флоту РФ, який затримали Військово-морські сили Франції, підозрюють у запуску дронів над Данією.

Про це пишуть французькі медіа AFP та M6 Info.

Мова про судно Boracay (попередні назви — Pushpa та Kiwala), яке плавало під прапором Беніну і знаходиться під санкціями ЄС.

AFP пише, що це судно перебувало біля берегів Данії з 22 по 25 вересня — саме тоді, коли над країною, зокрема і її військовими обʼєктами, помічали невідомі дрони. Зараз це судно уже кілька днів стоїть на якорі біля Сен-Назера на заході Франції.

Джерела AFP у війську кажуть, що судно взяли під контроль ще в суботу, 27 вересня. А джерела в уряді підтвердили, що на його борт піднялись французькі військові.