Єврокомісія ухвалила програму на €1,5 млрд для розвитку європейської та української оборонки

У межах Європейської оборонно-промислової стратегії (EDIP) Єврокомісія ухвалила програму на €1,5 млрд для розвитку європейської та української оборонної промисловості.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Кошти підуть на збільшення виробничих потужностей та технологічний процес.

Зокрема, €700 млн нададуть для збільшення виробництва головних оборонних компонентів та продукції, включаючи системи боротьби з безпілотниками, ракети та боєприпаси. З них €260 мільйонів інвестують у спільні з Україною проєкти, які збільшать потужності як в Україні, так і в Європі.

На європейські оборонні проєкти піде €325 мільйонів. Ці проєкти також відкриті для Норвегії та України.

Ще €240 млн спрямують на спільні закупівлі державами-членами ЄС та Норвегією оборонного обладнання: антидронових систем, протиповітряної та протиракетної оборони, а також наземних та морських бойових систем.

Малий та середній бізнес у сфері оборони отримає €100 млн на розвиток. Крім того, у межах ініціативи BraveTech EU виділять ще €35,3 млн. Ці кошти підуть на підтримку української та європейської промисловості. Головна мета — розробка нових технологій, які допоможуть українській армії швидше вирішувати складні завдання на фронті.

Україна у EDIP

У листопаді 2025-го Європарламент і Рада ЄС ухвалили угоду, за якою Україна доєдналася до Європейського оборонного фонду з бюджетом €7,3 мільярда.

Вже у грудні у межах EDIP Єврорада заявила, що виділяє €300 мільйонів для українського військово-промислово комплексу.

Автор: Вероніка Довганюк