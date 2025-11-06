Україна приєднається до Європейського оборонного фонду обсягом €7,3 млрд

Європейський парламент і Рада ЄС погодили угоду, згідно з якою Україна доєднається до Європейського оборонного фонду з бюджетом €7,3 мільярда.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Це рішення дасть Україні можливість більше співпрацювати з європейською оборонною промисловістю, розвивати спільні технології та поступово інтегруватися в оборонно-промислову базу ЄС.

Угода — частина ширшого пакета, що збільшить інвестиції в оборону. Кошти програми ЄС можна буде використовувати на підтримку інновацій, інфраструктури та розвиток цивільних та військових технологій. Домовленість також дозволить ЄС швидше фінансувати розробку оборонних технологій і підтримувати військову мобільність у межах Європи.

ЄС заснував власний фонд оборони в 2017 році. Його створили, щоб фінансувати спільні оборонні проєкти та підтримувати інновації у цій сфері.

Єврокомісія у березні представила першу в історії Європейську оборонно-промислову стратегію на рівні ЄС (EDIP), яка передбачає тісне залучення України. Протягом 2025—2027 років на EDIP піде €1,5 мільярда з бюджету ЄС. Бюджет EDIP також посилить оборонно-промислову співпрацю ЄС з Україною та підтримає розвиток української оборони. Для цього EDIP може залучити надприбутки від заморожених російських суверенних активів.

Автор: Анастасія Зайкова