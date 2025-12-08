Єврорада виділяє €300 мільйонів на українську оборону

У межах Європейської оборонно-промислової стратегії (EDIP) Єврорада виділяє €300 мільйонів для українського Військово-промислово комплексу.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Кошти ЄС спрямує на адаптацію українського ВПК до стандартів європейського. Програма дозволяє збільшити фінансування коштом добровільних внесків — ЄС фінансуватиме, зокрема, спільні закупівлі щонайменше трьох країн, дві з яких мають бути членами ЄС.

Крім того, в документі є вимога, що частка компонентів з-поза меж ЄС і асоційованих країн не повинна перевищувати 35% вартості кінцевого продукту. Ще в тексті йдеться про заборону використання деталей із країн, які не відповідають безпековим інтересам ЄС.

Також EDIP має підсилити здатність ЄС реагувати на зовнішні загрози й гарантувати стабільні поставки оборонної продукції країнам блоку. Документ підпишуть 17 грудня, чинності він набуде наступного дня після публікації.

Єврокомісія в березні 2024 року представила першу в історії Європейську стратегію оборонно-промислового комплексу на рівні ЄС (EDIP), яка передбачає тісне залучення України. Протягом 2025—2027 років на EDIP піде €1,5 мільярда з бюджету ЄС.

Бюджет EDIP покликаний посилити оборонно-промислову співпрацю ЄС з Україною та підтримати розвиток української оборони. Для цього EDIP може залучати надприбутки від заморожених російських суверенних активів.