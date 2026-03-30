У МЗС пояснили, чому українські дрони впали у Фінляндії

Українські дрони впали на території Фінляндії, найімовірніше, через роботу російської РЕБ.
Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий у коментарі журналістам.
«Ми перебуваємо в комунікації з нашими фінськими друзями щодо цього інциденту. Україна вже ділиться всією необхідною інформацією для зʼясування всіх обставин. Можемо ствердно сказати, що в жодному разі жодні українські дрони в бік Фінляндії не спрямовувалися. Найбільш вірогідною причиною є відхилення російськими системами РЕБ. Ми вже перепросили у фінської сторони за цей інцидент», — наголосив він.
Тихий додав, що причиною як цього інциденту, так і загалом безпекових викликів у регіоні є саме російська агресія проти України.
- Три дрони залетіли в повітряний простір Фінляндії з боку Фінської затоки вранці 29 березня. Два безпілотники впали біля міста Коувола, що неподалік Ленінградської області РФ, третій — біля міста Еспо.
- Тієї ж ночі безпілотники СБУ атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області. Він розташований на березі Фінської затоки Балтійського моря і є важливим хабом експорту російської нафти на Балтиці.
- Це була четверта за тиждень українська атака на російську нафтову інфраструктуру в Ленінградській області. Окрім Усть-Луги, українські війська атакували порт Приморськ і Кириський нафтопереробний завод. Під час цих ударів, ймовірно, українські дрони залітали на територію Литви, Латвії та Естонії (в Естонії дрон влучив у димар електростанції). Влада цих країн поклала відповідальність за інциденти на Росію та російську агресію проти України.