Українські війська вночі атакували Ярославський НПЗ — один з найбільших у Росії

У ніч проти 28 березня підрозділи Сил оборони вдарили по одному з найбільших нафтопереробних заводів у РФ — «Ярославський».

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.

Цей НПЗ у Ярославській області щорічно переробляє майже 15 млн тонн нафти. Його продукція — бензин, дизель і реактивне пальне — критично важлива для логістики російської армії.

Також під атакою цієї ночі були склади пально-мастильних матеріалів і боєприпасів, ремонтний підрозділ і пункти управління БпЛА в Криму, на тимчасово окупованих територіях Донеччини і Херсонщини та в Брянській області РФ.

У Генштабі також розповіли, що на ранок у Ленінградській області РФ тривають пожежі на території нафтопереробного заводу «НОВАТЕК-Усть-Луга» та нафтового термінала «Транснафта — порт Приморськ», по яких українські війська били 25 і 23 березня.