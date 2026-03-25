Безпілотники СБУ вдарили по нафтотерміналу порту Усть-Луга в Росії

Безпілотники Служби безпеки України вдарили по нафтотерміналу порту Усть-Луга в Ленінградській області Росії.
Про це повідомили в СБУ.
Дрони подолали понад 900 км і атакували нафтоналивні стендери, призначені для розвантаження нафти, а також комплекс резервуарів з нафтою і нафтопродуктами.
На території порту фіксують масштабну пожежу. Це один з ключових морських портів РФ на Балтиці, через який росіяни здійснюють експорт, зокрема суднами тіньового флоту.
Раніше Генштаб повідомив про влучання у криголам «Пурга» в Ленінградській області РФ. Цей корабель розроблявся для роботи на ФСБ.
- Це вже друга за цей тиждень атака СБУ на російський нафтоекспорт на Балтиці. 23 березня українські безпілотники відпрацювали по порту Приморськ, там пожежа триває досі.