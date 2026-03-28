Зеленський: За останні декілька днів супутники РФ знімали військові об’єкти США, Британії та країн Близького Сходу

Лише за останні декілька днів російські супутники здійснювали зйомку військових об’єктів США, Великої Британії та країн Близького Сходу, тому скасовувати санкції проти Росії неправильно.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування з журналістами 28 березня.

Посилаючись на дані української розвідки, Зеленський розповів, що російські супутники двічі знімали спільну британо-американську базу «Дієго-Гарсія» в Індійському океані — у січні та березні, авіабази Саудівської Аравії і Катару, а також об’єкт в місті Хайфа в Ізраїлі.

«У цьому списку немає українських об’єктів. У мене питання: на що це впливає? Знімати санкції з агресора, який щоденно заробляє гроші, передає [Ірану] інформацію про американські об’єкти і близькосхідні об’єкти. Так хто кому допомагає [знімаючи санкції]? На агресора треба тиснути! Зняття санкцій — це не тиск», — зазначив президент.

Він нагадав, що коли росіяни із супутників знімають українські об’єкти, військові розуміють, що треба ці об’єкти прикривати, бо росіяни опрацьовують операцію їхнього знищення.