США виділяють $25 млн на повернення депортованих Росією українських дітей

Державний департамент США виділяє $25 мільйонів на програми повернення та реабілітації українських дітей, яких депортувала Росія.

Про це йдеться у повідомленні Держдепу США 26 березня.

Перша леді Олена Зеленська розповіла, що кошти виділили у рамках нової програми американського Деждепу, яка охопить усі стадії порятунку українських дітей, від пошуку їхнього місцезнаходження до повернення й реінтеграції. За словами Зеленської, це буде така перша комплексна програма.

Гроші спрямують на два види напрямки: відстеження депортованих дітей та проєкти з підтримки уряду України і довірених місцевих партнерів у реабілітації повернених.

«Президент Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що трагічне кровопролиття в Україні має припинитися, і його адміністрація залишається повністю відданою справі забезпечення міцного миру», — додали у Держдепі США.

Депортація дітей України

Депортація українських дітей — один з воєнних злочинів Росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та дитячого омбудсмана РФ Марії Львової-Бєлової. Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей.

3 грудня 2025 року Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка вимагає повернути всіх незаконно вивезених українських дітей.

Україна офіційно підтвердила, що Росія викрала близько 20 тисяч українських дітей. Самі росіяни заявляють, що вивезли 744 тисячі дітей.

Наразі у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA в Україну вдалося повернути 2 048 викрадених дітей.