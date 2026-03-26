Ізраїль каже, що ліквідував командувача ВМС Ірану — він керував блокадою Ормузької протоки

Ізраїль заявив, шо ліквідував командувача ВМС Корпусу вартових ісламської революції Алірезу Тангсірі — він очолював блокування Ормузької протоки.

Про це йдеться в повідомленні Армії оборони Ірану.

Разом із Тангсірі Армія оборони Ізраїлю ліквідувала керівника розвідувального управління ВМС КВІР Бехнама Резаї.

Як повідомляє The Jerusalem Post, вони загинули від удару по портовому місту Бандар-Аббас на узбережжі Ормузької протоки.

Під час перебування на посаді Тангсірі керував масштабною розбудовою ВМС КВІР, розширивши їхні можливості за рахунок тисяч одиниць озброєння, зокрема ракет і морських мін. Він керував атаками на нафтові такери та торгові судна з використанням дронів і морських мін.

Під час цієї війни його роль значно зросла: він став одним з тих, хто давав дозвіл на більшість морських атак на півдні Ірану. Зокрема й тих, що шкодили цивільній інфраструктурі та об’єктам, пов’язаним зі США.

Також під його керівництвом ВМС КВІР підтримували союзників, передусім хуситів, надаючи морську розвідку та допомагаючи відстежувати судна у стратегічно важливих водах.

Війна на Близькому Сході

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців. Нового аятолу обрали 8 березня, ним став Моджтаба Хаменеї — син загиблого Алі Хаменеї.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати американські бази в Бахрейні, Катарі, Кувейті та ОАЕ й бити ракетами по Ізраїлю. Деякі іранські дрони й ракети влучають по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн.

Через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою. Це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який з’єднує Перську затоку з Індійським океаном, тому нафта, газ і дорогоцінні метали зросли в ціні. Зокрема, 9 березня світові ціни на нафту перевищили $100 за барель уперше майже за чотири роки.

Щоб стримати ціни, Міжнародне енергетичне агентство вирішило вивільнити 400 мільйонів барелів нафти, а США планують випустити 172 мільйони барелів нафти зі свого стратегічного резерву. 12 березня США на 30 днів скасували санкції на купівлю російської нафти, яка застрягла в морі, а за тиждень дозвіл дали й для іранської нафти.