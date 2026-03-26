WP: Пентагон хоче перенаправити зброю, призначену для України, на Близький Схід

Пентагон розглядає варіант перенаправити зброю для Україні на Близький Схід.

Про це пише The Washington Post із посиланням на джерела.

Серед зброї, яку можуть перекинути, — ракети-перехоплювачі ППО, замовлені в рамках програми PURL від НАТО. Ця ініціатива з минулого літа передала 75% ракет для українських батарей Patriot і майже всі боєприпаси, що використовуються в інших системах ППО.

Остаточного рішення перенаправити зброю поки що не ухвалили.

У заяві речник Пентагону зазначив, що Міністерство оборони «забезпечить, щоб Збройні сили США та наших союзників і партнерів мали все необхідне для боротьби та перемоги», але відмовився від інших коментарів.

Посол України у Сполучених Штатах Ольга Стефанішина заявила, що Київ інформує партнерів про свої потреби, зокрема щодо протиповітряної оборони, але розуміє «період значної невизначеності» під час війни.

Війна на Близькому Сході

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців. Нового аятолу обрали 8 березня, ним став Моджтаба Хаменеї — син загиблого Алі Хаменеї.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати американські бази в Бахрейні, Катарі, Кувейті та ОАЕ й бити ракетами по Ізраїлю. Деякі іранські дрони й ракети влучають по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн.

Через війну зупинився рух танкерів через Ормузьку протоку. Це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який з’єднує Перську затоку з Індійським океаном, тому нафта, газ і дорогоцінні метали зросли в ціні. Зокрема, 9 березня світові ціни на нафту перевищили $100 за барель уперше майже за чотири роки.

Щоб стримати ціни, Міжнародне енергетичне агентство вирішило вивільнити 400 мільйонів барелів нафти, а США планують випустити 172 мільйони барелів нафти зі свого стратегічного резерву. 12 березня США на 30 днів скасували санкції на купівлю російської нафти, яка застрягла в морі, а за тиждень дозвіл дали й для іранської нафти.