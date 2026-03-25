NBC News: Щодня Трампу показують відео з найбільшими американськими ударами по Ірану

Щодня від початку війни з Іраном американські військові посадовці створюють двохвилинне відео для президента Дональда Трампа. В ньому показаний монтаж з найбільших і найуспішніших ударів по іранських цілях за попередні дві доби.

Про це пише NBC News з посиланням на трьох нинішніх та одного колишнього чиновника США.

За словами чиновників, відеоролик — це не єдиний брифінг, який Трамп отримує про війну. Він також отримує актуальну інформацію через розмови з провідними військовими та розвідувальними радниками, іноземними лідерами та новини в медіа.

Але три джерела сказали, що відеобрифінг підживлює занепокоєння деяких союзників Трампа, що він може не отримувати (або не сприймати) повну картини війни. Вони заявили, що ці відео також викликають у Трампа все більше розчарування висвітленням війни в новинах. Він вказує на успіх, який йому показують на відео, і запитує, чому його адміністрація не може краще впливати на публічний наратив та чому медіа не наголошують на тому, що бачить він.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт відкинула припущення, що Трамп не отримує інформації про весь спектр подій у війні, як успіхи, так і невдачі. Головний речник Міністерства оборони Шон Парнелл заявив, що операція «Епічна лють» мала приголомшливий успіх, а американські війська виконали кожне поставлене завдання.

Одне з джерел сказало, що хоча обговорення делікатних військових операцій обмежене меншою групою, Трамп продовжує запитувати широку думку та закликає кожного учасника висловлюватися відверто. Чиновник додав, що Трамп часто відповідає на дзвінки від широкого кола зовнішніх радників, регулярно вислуховуючи їхні почуття та цікавлячись їхньою точкою зору щодо громадської думки.

Війна на Близькому Сході

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців. Нового аятолу обрали 8 березня, ним став Моджтаба Хаменеї — син загиблого Алі Хаменеї.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати американські бази в Бахрейні, Катарі, Кувейті та ОАЕ й бити ракетами по Ізраїлю. Деякі іранські дрони й ракети влучають по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн.

Через війну зупинився рух танкерів через Ормузьку протоку. Це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який з’єднує Перську затоку з Індійським океаном, тому нафта, газ і дорогоцінні метали зросли в ціні. Зокрема, 9 березня світові ціни на нафту перевищили $100 за барель уперше майже за чотири роки.

Щоб стримати ціни, Міжнародне енергетичне агентство вирішило вивільнити 400 мільйонів барелів нафти, а США планують випустити 172 мільйони барелів нафти зі свого стратегічного резерву. 12 березня США на 30 днів скасували санкції на купівлю російської нафти, яка застрягла в морі, а за тиждень дозвіл дали й для іранської нафти.