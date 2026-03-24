Рейтинг схвалення Трампа впав до найнижчого рівня з моменту його повернення в Білий дім. Усе через війну проти Ірану і ціни на пальне

Рейтинг схвалення діяльності президента США Дональда Трампа знизився до найнижчого рівня з моменту його повернення до Білого дому. Причинами стали зростання цін на пальне та несхвалення військової операції проти Ірану.

Про це свідчать результати нового опитування Reuters / Ipsos.

Станом на 24 березня роботу Трампа на посаді президента схвалюють 36% американців. Минулого тижня таких було 40%.

У перші дні повернення Трампа у крісло президента у січні 2025 року показник його схвалення становив 47%. З минулого літа він тримався на рівні 40%.

Рейтинг підтримки його дій у сфері вартості життя — питання, яке було центральним у передвиборчій кампанії — сягає лише 25%. Це повʼязано з різким зростанням цін на пальне після того, як США та Ізраїль розпочали удари по Ірану 28 лютого.

Також опитування показало, що 35% американців схвалюють удари США по Ірану, у порівнянні з 37% минулого тижня. Близько 61% громадян проти таких дій США, в опитуванні минулого тижня їх було 51%.

Близько 46% респондентів заявили, що війна в Ірані зробить США менш безпечними в довгостроковій перспективі. Лише 26% сказали, що це зробить країну безпечнішою, а решта вважають, що це не матиме великого впливу в будь-якому випадку.

Крім того, близько 63% американців вже вважають економіку США «дещо слабкою» або «дуже слабкою».

Опитування Reuters / Ipsos проводили онлайн по всій країні серед 1 272 дорослих американців. Статистична похибка становить 3 відсоткові пункти.

Війна на Близькому Сході

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців. Нового аятолу обрали 8 березня, ним став Моджтаба Хаменеї — син загиблого Алі Хаменеї.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати американські бази в Бахрейні, Катарі, Кувейті та ОАЕ й бити ракетами по Ізраїлю. Деякі іранські дрони й ракети влучають по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн.

Через війну зупинився рух танкерів через Ормузьку протоку. Це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який з’єднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходить близько п’ятої частини світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня. Ринки відреагували на це миттєво: нафта, газ і дорогоцінні метали зросли в ціні.

Зокрема, 9 березня світові ціни на нафту перевищили $100 за барель уперше майже за чотири роки.

Щоб стримати ціни, Міжнародне енергетичне агентство вирішило вивільнити 400 мільйонів барелів нафти, а США планують випустити 172 мільйони барелів нафти зі свого стратегічного резерву. 12 березня США на 30 днів скасували санкції на купівлю російської нафти, яка застрягла в морі, а за тиждень дозвіл дали і для іранської нафти.