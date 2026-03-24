Росіяни вдень випустили по Україні понад 550 дронів. У низці областей загинули та постраждали люди

Удень 24 березня російські війська обстріляли Україну 556 безпілотниками різних типів. Це більше, ніж запустили під час нічної атаки.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Там назвали денну атаку РФ однією з наймасованіших на Україну ударними безпілотниками. Географія ударів протягом дня була ширшою, ніж уночі — Полтавщина, Київщина, Миколаївщина, Вінниччина та західні регіони країни: від Хмельницького до Львова.

Українська ППО знешкодила 541 російський дрон. Проте є 15 влучань. «Бабель» зібрав усе, що відомо про наслідки атак по регіонах о 19:30.

Львівщина

Під ударом російських дронів сьогодні вдень були Львів та область. Там пошкоджені житлові будинки, обʼєкти критичної інфраструктури і памʼятка архітектури національного значення — ансамбль Бернардинського монастиря у центрі Львова.

Станом на 19:30 відомо про 22 постраждалих.

Івано-Франківщина

Російські дрони влучили по центру Івано-Франківська. Унаслідок атаки загинули двоє людей. Ще четверо людей постраждали, серед них — шестирічна дитина.

У місті пошкоджені будівлі міського та обласного пологових будинків, а також близько 10 житлових будівель.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у коментарі «Суспільному» розповів, що росіяни намагалися «Шахедом» атакувати одну з адміністративних будівель міста.

Хмельниччина

У Шепетівському районі внаслідок атаки травмовано чоловіка. У нього контузія та забій головного мозку. Потерпілого госпіталізували.

У регіоні фіксують перебої з електропостачанням. В ОВА заявили, що енергетики вже працюють над відновленням електрики.

Вінниччина

Унаслідок масованої атаки у Вінниці загинув 59-річний чоловік. Ще 13 людей зазнали поранень, шістьох з них госпіталізували. Пошкоджені девʼять приватних будинків, дві багатоповерхівки та будівля недіючого ресторану.

Житомирщина

Ворог завдав удару по центру Житомира, поціливши у житловий сектор. Постраждала 12-річна дівчинка. У місті пошкоджений двоповерховий житловий будинок, а в прилеглих будівлях вибуховою хвилею повибивало вікна.