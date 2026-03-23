СБУ викрила угорського розвідника, який керував агентурною мережею на Закарпатті і вербував військових

Служба безпеки викрила співробітника воєнної розвідки Угорщини Золтана Андре, який, за їхньою версією, керував агентурною мережею на території Закарпаття у 2025 році.

Шпигунську мережу викрили навесні 2025 року. Двоє затриманих учасників агентурної мережі збирали дані про оборону, настрої населення і реакцію на можливе введення угорських військ на територію України.

Як зазначає СБУ, з 2016 до 2020 року на своїй посаді Андре проводив зустрічі з інформатором та працював у Грузії під дипломатичним прикриттям.

У 2021 році підозрюваний почав розвідувально-підривну діяльність проти України. Тоді ж він завербував ексвійськового, якому у 2024 році доручив розвідувати позиції українських військових та ППО і шукати нових агентів серед військових і правоохоронців.

За даними СБУ, угорський спецслужбіст використовував дипломатичні установи, куди українці подавали анкети з персональними даними на отримання угорського громадянства. Кандидатам він обіцяв гроші й преференції від держави.

Спецслужба каже, що вербувальні бесіди та агентурні зустрічі Андре здебільшого проводив у власному авто. Для конспірації він використовував оперативний псевдонім.

Серед завербованих також була ексконтрактниця ЗСУ, яку раніше було затримано. Ще одного українського військового фігурант намагався завербувати під приводом постачання йому наркотиків для особистих потреб.