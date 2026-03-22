Трамп пригрозив знищити електростанції Ірану, якщо той не відкриє Ормузьку протоку. Іран погрожує відповісти

Президент США Дональд Трамп пригрозив знищити електростанції Ірану, якщо той у найближчі дві доби не відкриє Ормузьку протоку.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

«Якщо Іран ПОВНІСТЮ НЕ ВІДКРИЄ, БЕЗ ПОГРОЗ, Ормузьку протоку протягом 48 ГОДИН від цього моменту, Сполучені Штати Америки завдадуть удару та знищать їхні різні ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ, ПОЧИНАЮЧИ З НАЙБІЛЬШОЇ», — написав він.

Іран у відповідь пообіцяв атакувати всю енергетичну та IT-інфраструктури, а також опріснювальні установки, повʼязані зі США та Ізраїлем на Близькому Сході.

Війна на Близькому Сході

Після того як 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран, той відповів обстрілами американських баз в Бахрейні, Катарі, Кувейті та ОАЕ й ракетними ударами по Ізраїлю. Деякі іранські дрони й ракети влучають по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн.

Через це майже зупинився рух танкерів через Ормузьку протоку. Це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який з’єднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходить близько п’ятої частини світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня. Ринки відреагували на це миттєво: нафта, газ і дорогоцінні метали зросли в ціні.

Зокрема, 9 березня світові ціни на нафту перевищили $100 за барель уперше майже за чотири роки.

Щоб стримати ціни, Міжнародне енергетичне агентство вирішило вивільнити 400 мільйонів барелів нафти, а США планують випустити 172 мільйони барелів нафти зі свого стратегічного резерву. 12 березня США на 30 днів скасували санкції на купівлю російської нафти, яка застрягла в морі, а за тиждень дозвіл дали і для іранської нафти.