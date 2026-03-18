З 20 березня українці зможуть отримувати компенсацію витрат на пальне

В Україні з 20 березня запроваджують часткову компенсацію витрат на пальне в межах програми «Національний кешбек».

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Кешбек нараховуватимуть за пальне, придбане на АЗС, які беруть участь у програмі. Розмір компенсації залежить від типу пального: 15% — на дизель, 10% — на бензин, 5% — на автогаз.

За оцінками уряду, це дозволить заощаджувати приблизно від 2 до 11 гривень на кожному літрі. Максимальна сума кешбеку становитиме до 1 000 гривень на людину на місяць.

Програма діятиме до 1 травня. Вона працює в межах «Національного кешбеку», тому для тих, хто вже користується цією системою, компенсація нараховуватиметься автоматично під час оплати карткою.

Щоб долучитися, потрібно відкрити картку в банку-партнері та обрати її для розрахунків і виплат у «Дії». Отримані кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, ліків, продуктів українського виробництва тощо.