Ціни на пальне в Україні контролюватимуть через військові дії на Близькому Сході. Зокрема, «Укрнафта» продаватиме пальне з мінімальною націнкою, щоб стримати зростання цін.
Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.
Державна компанія «Укрнафта» продаватиме пальне з мінімальною торговельною націнкою. Це має сформувати орієнтир «справедливої ціни» на ринку і стримати необґрунтоване зростання вартості пального.
Крім того, уряд веде переговори з іншими операторами ринку, щоб вони не підвищували ціни без підстав. Водночас Україна працює з міжнародними партнерами над збільшенням імпорту пального.
Пріоритетним залишається забезпечення потреб сектора оборони. Разом з тим влада прагне гарантувати стабільні ціни й достатні запаси пального для аграріїв і громадського транспорту.
- Ціни на нафту, газ і дорогоцінні метали підскочили через війну між Іраном, Ізраїлем і США. Ціна на нафту Brent зросла на 13% — до понад $82 за барель. Рух танкерів через Ормузьку протоку фактично зупинився минулими вихідними на тлі взаємних атак Ірану, Ізраїлю та США.