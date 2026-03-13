FT: Країни Перської затоки через війну втратили $15 млрд, а європейці почали переговори з Іраном — щоб розблокувати Ормузьку протоку

Виробники нафти з країн Перської затоки втратили приблизно $15,1 мільярда доходів від енергетики з початку війни між Ізраїлем, США та Іраном. Мільйони барелів сирої нафти опинилися в пастці, бо Ормузька протока майже повністю перекрита через іранські атаки.

Про це пише Financial Times з посиланням на оцінки Kpler.

Протокою зазвичай щодня перевозять сиру нафту, продукти нафтопереробки та скраплений природний газ на суму близько $1,2 мільярда. Серед зупинених поставок найбільшу частку ставиться сира нафта: 71% від загальної вартості.

Саудівська Аравія, як найбільший експортер нафти, зазнала найбільших збитків: $4,5 мільярда з 28 лютого. Королівство планує найбличжими днями значно збільшити експорт через Червоне море — державний гігант Saudi Aramco заявляє, що може пернаправити туди близько 70% свого видобутку.

Тим часом, посилаючись на три джерела серед чиновників, Financial Times пише, що європейські держави розпочали переговори з Іраном — аби розблокувати Ормузьку протоку. Два джерела повідомили, що серед цих країн є Франція. За словами одного з них, Італія також намагалася доєднатися до переговорів.

Італія, Франція та Греція мають військові кораблі в Червоному морі в межах місії ЄС з охорони військово-морських сил «Аспідес». Але жоден європейський флот не готовий супроводжувати кораблі через Ормузьку протоку, якщо існує ризик нападу.

Одне із джерел відмовилось назвати країни, які ведуть переговори з Тегераном, і зауважило, що інші європейські столиці не схвалюють таких зусиль: «Дехто вважає, що нам потрібно поговорити з іранцями. Але [держави ЄС] мають дуже різні погляди на це, що ускладнює ситуацію».

З початку нової війни на Близькому Сході ціни на енергоносії різко зросли. Наразі нафта марки Brent коштує близько $100 — вперше за чотири роки.

Щоб стримати ціни, Міжнародне енергетичне агентство вирішило вивільнити 400 мільйонів барелів нафти, а США планують випустити 172 мільйони барелів нафти зі свого стратегічного резерву. 12 березня США на 30 днів скасували санкції на купівлю російської нафти, яка застрягла в морі.