Голова МЗС Угорщини звинуватив Зеленського в брехні. Документ, який отримав «Бабель», спростовує його твердження

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у соцмережах звинуватив президента Володимира Зеленського в брехні щодо приїзду угорської делегації в Україну 11 березня. Сьогодні Зеленський заявив, що йому невідомо про прибуття делегації, бо угорський уряд не домовлявся про візит з українським МЗС. Угорський уряд анонсував, що ця делегація вирушила, щоб провести переговори про відновлення роботи нафтопроводу «Дружба».

Сіярто стверджує, що Зеленський бреше, бо вчора посольство Угорщини в Києві надіслало дипломатичну ноту про приїзд делегації на чолі з заступником міністра енергетики Габором Чепеком і запитало про зустріч з міністром енергетики України.

Джерела в дипломатичних колах передали «Бабелю» ноту, яку МЗС України надіслало у відповідь, з неї випливає, що домовленості про візит делегації Україна і Угорщина не досягли. У ноті йдеться, що Україні не підходять запропоновані терміни візиту, а МЗС України пропонує узгодити нові терміни.

В Офісі президента також відповіли, що офіційний візит — це результат домовленості, а не надсилання ноти. А МЗС України вдень заявляло, що ці представники Угорщини не мають офіційного статусу делегації.

Що з «Дружбою»

Транзит нафти нафтопроводом «Дружба» через українську територію зупинили з кінця січня 2026 року. Україна заявляє, що постачання припинилося через російські атаки, але Угорщина й Словаччина кажуть, що трубопровід не пошкоджений, а Україна, мовляв, блокує нафтовий шлях «із політичних міркувань».

Оскільки Угорщина та Словаччина не мають виходів до моря, вони критично залежать від цього маршруту для отримання російських енергоресурсів.

У відповідь на це Угорщина заблокувала позику у €90 мільярдів для України від ЄС, доки Київ не відновить нафтопровід «Дружба». А Словаччина заявила, що припиняє надавати аварійну допомогу електроенергією Україні.

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан 26 лютого написав відкритого листа до президента України Володимира Зеленського, в якому звинуватив його в антиугорській політиці та закликав відкрити «Дружбу». Натомість Зеленський сказав, що не відновлював би пошкоджений Росією трубопровід «Дружба», адже йдеться про російську нафту.

5 березня український президент заявив, що Україна не блокує доступ Єврокомісії до місця ушкодження, проте вважає достатнім власне підтвердження руйнувань. Україна чекає від Угорщини та країн ЄС офіційного звернення щодо допуску до пошкодженої інфраструктури.