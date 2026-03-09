Axios: США незадоволені атаками Ізраїлю по паливних складах в Ірані

Удари Ізраїлю по 30 іранських паливних складах 7 березня перевершили очікування США та спричинили перші суттєві розбіжності між союзниками з початку війни.

Про це виданню Axios повідомили американський та ізраїльський чиновники й обізнане джерело.

Удари ізраїльських ВПС спричинили великі пожежі в Тегерані — полумʼя було видно за багато кілометрів, і столиця була затягнута густим димом. Армія оборони Ізраїлю заявила, що паливні склади «використовуються іранським режимом для постачання палива різним споживачам, включаючи свої військові органи».

Ізраїльський військовий чиновник заявив, що удари частково були посланням Ірану припинити атаки на ізраїльську цивільну інфраструктуру.

Армія оборони Ізраїлю попередила американських військових про ці удари, однак Штати були здивовані їхнім масштабом.

Хоча постраждалі обʼєкти не нафтовидобувні, американські чиновники стурбовані тим, що відеозаписи палаючих сховищ можуть налякати нафтові ринки й ціни ціни на енергоносії ще більше зростуть.

«Президенту не подобається цей напад. Він хоче зберегти нафту. Він не хоче її спалювати. І це нагадує людям про вищі ціни на бензин», — сказав радник Трампа виданню Axios.

Крім того, США стурбовані, що ізраїльські удари по інфраструктурі, яка обслуговує пересічних іранців, можуть згуртувати іранське суспільство на підтримку режиму.