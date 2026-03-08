Українській парабіатлоністці Олександрі Кононовій зробили зауваження на Паралімпіаді — через сережки Stop War

Українська парабіатлоністка Олександра Кононова отримала зауваження від Міжнародного паралімпійського комітету, бо надягла на гонку сережки з написом Stop War.

Про це спортсменка розповіла «Суспільне спорт».

Кононова здобула дві медалі у перші два дні змагань: золото у парабіатлонному спринті стоячи та бронзу в індивідуальній гонці.

Національний паралімпійський комітет України

У сережках Stop War вона змагалась 7 березня — у перший день змагань. Після спринту представник МПК зробив їй зауваження — вказав, що такий напис не дозволений за регламентом. Спортсменка каже, що почувається комфортно, бо була готова до цього.

Наступного дня Кононова вийшла в сережках у вигляді слова Love у кольорах українського прапора. Проте отримала попередження за попередній день.