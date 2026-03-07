Україна здобула ще дві медалі Паралімпіади — біатлоністки Кононова і Ляшенко вибороли золото і бронзу

Українські парабіатлоністки Олександра Кононова і Людмила Ляшенко здобули золоту і бронзову медалі у спринтерській гонці на 7,5 км в класі стоячи на Паралімпійських іграх — 2026.

Про це повідомляє Національний паралімпійський комітет України.

Кононова втретє стала паралімпійською чемпіонкою у біатлоні, це її перше золото за 12 років у цьому виді спорту.