Спецпідрозділ «Примари» в лютому атакував кораблі та катери армії РФ у Криму

Спецпідрозділ ГУР «Примари» вродовж лютого атакував кораблі, катери та авіацію армії РФ у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

Розвідники знищили сторожовий корабель проєкту 22460 «Охотнік», радіолокаційну станцію з комплексу С-400, безпілотники «Форпост», морський буксир проєкту 1496М1, корабель проєкту 16640, десантний катер 02510 «БК-16» і вертоліт Ка-27.

Вертоліт Ка-27 призначений для протичовнової оборони флоту, він може базуватися на кораблях різного класу. Основним протичовновим вертольотом Військово-морських сил Росії є модифікація Ка-27ПЛ.

Він шукає, відстежує та вражає підводні човни під і над водою. Орієнтовна вартість — $1,5 мільйона. Українські військові вже неодноразово підбивали такі вертольоти.