Українські війська атакували російський вертоліт Ка-27 та НПЗ

Українські військові підбили вертоліт Ка-27, атакували кілька пунктів управління дронами та російський НПЗ.

Про це йдеться в повідомленнях Генерального штабу.

Вертоліт атакували у ніч на 17 лютого біля села Камишли (Крим). А за день до того під атакою були три пункти управління БпЛА росіян:

у районі Гуляйполя (ТОТ Запорізької області);

у районі Анатоліївки (Курська область, РФ);

у районі н.п. Затишшя (ТОТ Запорізької області).

Генштаб також підтвердив атаку по Ільському НПЗ в Краснодарському краї. Це одне з найбільших підприємств нафтової галузі на півдні Росії і відіграє важливу роль у виробництві нафтопродуктів. Завод може переробляти до 6,6 млн т нафти на рік та забезпечує російську армію.

Також українські війська атакували позиції росіян і вузол звʼязку в Запорізькій області та кілька складів на Донеччині.