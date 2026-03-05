Українські ВМС знищили російський вертоліт Ка-27

Військово-морські сили ЗСУ знищили російський корабельний протичовновий вертоліт Ка-27 над акваторією Чорного моря.

Про це 5 березня повідомили ВМС.

Вертоліт Ка-27 призначений для протичовнової оборони флоту, він може базуватися на кораблях різного класу. Основним протичовновим вертольотом Військово-морських сил Росії є модифікація Ка-27ПЛ. Він шукає, відстежує та вражає підводні човни в підводному і надводному положеннях. Орієнтовна вартість — $1,5 мільйона. Українські військові вже неодноразово підбивали такі гелікоптери — востаннє у лютому цього року.